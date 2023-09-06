В ожидании акима: кто сейчас руководит Северо-Казахстанской областью

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанская область третий день остается без акима. Бывшего главу региона Айдарбека Сапарова назначили министром сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В аппарате - три заместителя акима, каждый курирует определенные сферы. Пока не назначили нового руководителя региона, на них лежит особая ответственность.

Марат Тасмаганбетов – первый заместитель акима области. 52 года. Уроженец села Андреевки Рузаевского района Кокчетавской области. Окончил Кокшетауский сельскохозяйственный институт, Алматинский институт экономики и статистики, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, по специальностям «ученый агроном», «экономист», «магистр экономики государственных и муниципальных предприятий». В послужном списке работа акимом района им. Г. Мусрепова и города Петропавловска.

В должности первого заместителя - с марта 2019 года. Курирует вопросы сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, земельных отношений, стратегического и экономического планирования, развития бюджета и межбюджетных отношений, налоговой политики, коммунальной собственности и приватизации, образования, ветеринарии.

Сатжан Аблалиев – заместитель акима области, курирующий сферы строительства, архитектуры и градостроительства, развития транспортной и инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (в том числе подготовки и проведения отопительного сезона; водоснабжения и обеспечения качественной питьевой водой), мобилизационной подготовки, территориальной обороны и гражданской защиты, миграции, занятости и социальной защиты населения, трудовых отношений.

Ему 53 года. Уроженец Атырауской области. Работал в Комитете автомобильных дорог на руководящих должностях. На должность заместителя акима Северо-Казахстанской области пришел в 2021 году.

Меньше всего в регионе работает еще один заместитель акима области - Рустем Курманов. Его назначили в июле этого года. Занимается вопросами индустриально-инновационного развития (в т.ч. привлечения инвесторов для реализации проектов), предпринимательства, туризма, здравоохранения, сферой культуры, языковой политики и архивного дела, физической культуры и спорта, использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и водных отношений.

Рустему Курманову 42 года. Уроженец региона. Окончил Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова по специальности: «экономика и менеджмент в отраслях агропромышленного комплекса». Кандидат экономических наук. До назначения заместителем акима СКО работал вице-министром сельского хозяйства РК.

Новому акиму области предстоит большая работа в регионе. Прежде всего, по реализации проектов, которые наметил предыдущий глава Айдарбек Сапаров. Это и ремонт дорог, и строительство социальных объектов, школ, и возведение молочно-товарных ферм – в последнем вообще нужно держать высокую планку. Опыт области по строительству МТФ отметил даже Глава государства в сентябрьском Послании.

Прямо сейчас в особом внимании нуждается уборочная кампания. В этом году она проходит в сложных погодных условиях и темпы уборки, по сравнению с прошлогодними, значительно отстают.

Не за горами – отопительный сезон. Подготовку к нему, конечно, провели заранее, но контроль будет необходим.

Реализация инвестиционных проектов, стабильная работа заводов, обеспечение занятости населения, благоустройство сел, повышение заработной платы, сокращение миграции – болевых точек в области немало. Новому акиму придется работать в суровых северных условиях.