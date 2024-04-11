В оздоровительных центрах Казахстана находятся около 600 школьников из паводковых регионов

Об организации учебного процесса в регионах со сложной паводковой ситуацией рассказала официальный представитель Министерства просвещения РК Мереке Амангельдыкызы, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Ведется работа по размещению детей, находившихся в эвакуационных пунктах. Так, на сегодня 2393 ребенка уже размещены, — сказала Мереке Амангелдыкызы.

По ее словам, учащиеся начальных классов размещены в детских оздоровительных центрах с полной организацией учебного процесса вместе с родителями; школьники среднего звена в общежитиях инновационных школ-лицеев республиканского значения «Дарын», РФМШ, БИЛ и НИШ с организацией учебного процесса; старшеклассники (9-11кл) в общежитиях колледжей и ВУЗов.

— Дополнительно МП РК подготовлено еще 3182 места, которые предлагаются для размещения детей. Для оказания психологической помощи детям и пострадавшим на местах работают около 400 школьных психологов. Организована активная работа региональных уполномоченных по правам ребенка. Для организованной перевозки детей в детские оздоровительные центры разработана инструкция по безопасности и межведомственный алгоритм действий. В круглогодичных оздоровительных центрах в настоящее время пребывает около 600 школьников из Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Актюбинской областей, — проинформировала Мереке Амангелдыкызы.

Официальный представитель ведомства заверила, что все они обеспечены необходимыми школьными принадлежностями, питанием и одеждой для качественного получения образования.