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    16:21, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    В оздоровительных центрах Казахстана находятся около 600 школьников из паводковых регионов

    детский лагерь
    Фото пресс-службы управления образования Акмолинской области

    Об организации учебного процесса в регионах со сложной паводковой ситуацией рассказала официальный представитель Министерства просвещения РК Мереке Амангельдыкызы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Ведется работа по размещению детей, находившихся в эвакуационных пунктах. Так, на сегодня 2393 ребенка уже размещены, — сказала Мереке Амангелдыкызы.

    По ее словам, учащиеся начальных классов размещены в детских оздоровительных центрах с полной организацией учебного процесса вместе с родителями; школьники среднего звена в общежитиях инновационных школ-лицеев республиканского значения «Дарын», РФМШ, БИЛ и НИШ с организацией учебного процесса; старшеклассники (9-11кл) в общежитиях колледжей и ВУЗов.

    — Дополнительно МП РК подготовлено еще 3182 места, которые предлагаются для размещения детей. Для оказания психологической помощи детям и пострадавшим на местах работают около 400 школьных психологов. Организована активная работа региональных уполномоченных по правам ребенка. Для организованной перевозки детей в детские оздоровительные центры разработана инструкция по безопасности и межведомственный алгоритм действий. В круглогодичных оздоровительных центрах в настоящее время пребывает около 600 школьников из Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Актюбинской областей, — проинформировала Мереке Амангелдыкызы.

    Официальный представитель ведомства заверила, что все они обеспечены необходимыми школьными принадлежностями, питанием и одеждой для качественного получения образования.

    Теги:
    Наводнение Регионы Казахстана Дети Эвакуация Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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