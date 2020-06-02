В ответственности за врачебную ошибку нужно учесть мировую практику – Алмаз Шарман

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Американский ученый казахского происхождения, специалист в области биомедицинских и медико-демографических исследований Алмаз Шарман в телефонной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» выразил свое мнение о заявлении Главы государства РК Касым-Жомарта Токаева на заседании Национального совета общественного доверия по поводу пересмотра подхода к медицинским ошибкам.

«Профессия врача является престижной, но в то же время сложной профессией, требующей особых подходов, знаний и навыков. Я полностью поддерживаю заявление Президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученное на заседании Национального совета общественного доверия. В частности, считаю правильным предложение Главы государства пересмотреть применение уголовного наказания за «нарушение порядка проведения клинических исследований». Такое понятие как «врачебная ошибка» является чрезвычайно противоречивым, сложным и неоднозначным не только с правовой, но и с медицинской и этической точки зрения. Само понятие «врачебной ошибки» должно основываться на квалификации экспертов, на стандартах, которые формируются на базе юридических прецедентов. В этой части имеются серьезные проблемы не только в Казахстане, но и, например, в Соединенных Штатах. К примеру, в США правовая, судебная практика в вопросе применения уголовной ответственности за врачебную ошибку является весьма обширной. В США этот вопрос вызывает критику не только медицинской общественности, но и самих пациентов. Они вынуждены дорого платить за оказание медицинских услуг, куда также входит страхование правовой ответственности врачей», - пояснил Алмаз Шарман.

По его словам, для снижения фактов врачебных ошибок важной задачей является усовершенствование стандартов и протоколов по безопасности лечения, а также требований по безопасности пациентов.

«Необходимо усилить контроль над лекарственными препаратами, так как большинство врачебных ошибок связано с неправильным назначением этих препаратов. Именно неправильное назначение препаратов вызывает побочные эффекты, аллергические и другие осложнения. Помимо этого, необходимо развивать систему внутреннего контроля качества медицинских услуг. Важно внедрение мировой практики касательно ответственности за врачебную ошибку. Наряду с этим, наиболее важным станет внедрение системы страхования гражданско-правовой ответственности врачей. Мы должны понимать, что необходимо пересмотреть подход к уголовной ответственности врачей. Если этот вопрос не решится, мы рискуем потерять медицинских сотрудников», - считает эксперт.