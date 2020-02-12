В ответ на новые вызовы – Булат Ауелбаев о заседании Совета Безопасности РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поводу последних событий в стране и во всем мире свое мнение высказал главный эксперт КИСИ при Президенте РК Булат Ауелбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недаром в народе високосный год считают трудным. Но если это предположение из разряда мифологий и суеверий, начало этого года действительно наступило под тенью ряда тревожных событий. Так, не успев опомниться от новогодних праздников, практически весь мир замер от новости про американский авиаудар по официальному представителю иранской военно-политической элиты Касему Сулеймани», - рассказал Булат Ауелбаев.

Пять дней все с напряжением ждали от Ирана ответного удара. Не сомневались в этом. Возмездие последовало, но сторонам все же удалось разойтись, и как им, возможно, представлялось, сохранив при этом свое лицо.

«Тем не менее, мы были свидетелями, как из-за резкого обострения ирано-американских отношений вполне могли произойти полномасштабные военные действия в регионе. Они могли взорвать политическую обстановку не только на Ближнем Востоке, но и иметь свои разрушительные последствия далеко за его пределами. Надо полагать, что конфликт еще полностью не исчерпан», - отметил он.

По его мнению, неспокойные известия с юга дополнились драматическими новостями с востока. В китайском городе Ухань провинции Хубэй произошла вспышка пневмонии нового типа, вызванная коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом широко стало известно в двадцатых числах января, когда ряд крупных населенных центров Китая был закрыт на карантин, а вирус был зафиксирован во всех его провинциях. Эпидемиологическая обстановка в соседней стране остается тяжелой, а опасность распространения пандемии чрезвычайно высока.

Б. Ауелбаев также высказал свое мнение о происшествии в Кордае.

«В этом отношении важно будет детально разбираться по произошедшим событиям как на уровне государственной власти, так и среди общественности. В настоящий момент по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева предпринимаются экстренные меры по восстановлению нормальной жизни в пострадавших населенных пунктах», - добавил Б. Ауелбаев.

Он подчеркнул, что в свою очередь Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев назвал ситуацию очень тревожной. В минувший вторник в казахстанской столице под его председательством было проведено заседание Совета Безопасности.

В ходе заседания были рассмотрены актуальные вопросы внутренней политики и безопасности. Особое внимание было уделено качеству работы местных исполнительных и правоохранительных органов, Ассамблеи народа Казахстана и ее региональных филиалов.

Также председатель Совета Безопасности отметил важность контроля над ситуацией вокруг возможного распространения коронавируса в республике, его экономических последствий и принятия своевременных контрмер.

«Процессы такого характера должны упреждаться заблаговременно. Здесь не должно быть полумер, так и недопустимы чрезмерные действия, порождающие суету и панику среди населения», - резюмировал Булат Ауелбаев.