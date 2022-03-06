18:49, 05 Март 2022 | GMT +6
В отставку подал замакима Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Павлодарской области Сакен Шаяхметов освобожден от занимаемой должности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
«На основании поданного заявления Сакен Шаяхметов покинул должность заместителя акима области. Он курировал вопросы промышленности, инновационно-индустриального развития, предпринимательства и цифровизации. В должности заместителя главы региона трудился с 20 февраля 2021 года», - сообщила пресс-служба акимата в Telegram .