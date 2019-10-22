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В отставку отправили главного тренера команды Казахстана по легкой атлетике
22 Октября 2019 19:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением исполнительного Комитета Федерации легкой атлетики Казахстана прекращены полномочия главного тренера Ерлана Ибраима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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«Федерация благодарит специалиста за проделанную работу и желает ему дальнейших успехов в карьере. О назначении нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время», - говорится в сообщении.
Отметим, Ерлан Ибраим работал в качестве спортивного директора Федерации с февраля 2019 года, затем возглавил тренерский штаб.
Ключевые слова: Спорт,
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