В отставку отправили главного тренера команды Казахстана по легкой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением исполнительного Комитета Федерации легкой атлетики Казахстана прекращены полномочия главного тренера Ерлана Ибраима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

«Федерация благодарит специалиста за проделанную работу и желает ему дальнейших успехов в карьере. О назначении нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Отметим, Ерлан Ибраим работал в качестве спортивного директора Федерации с февраля 2019 года, затем возглавил тренерский штаб.