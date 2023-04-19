Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

В отопительный сезон в Астане отмечались случаи превышения содержания вредных веществ в воздухе

Автор:  
Арайлым Мұрат
19 Апреля 2023, 18:37
В отопительный сезон в Астане отмечались случаи превышения содержания вредных веществ в воздухе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В отопительный сезон отмечались случаи превышения ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач города Астаны Сархат Бейсенова на брифинге столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из приоритетных направлений в работе санитарной службы столицы является проведение санитарно-эпидемиологического мониторинга за качеством воды, атмосферным воздухом. Мониторинг проводится согласно утвержденного плана на 2023 год в 40 контрольных точках отбора проб питьевой воды и для оценки степени загрязнения атмосферного воздуха - в 39 контрольных точках. За 1 квартал текущего года из контрольных точек на санитарно-химические и микробиологические показатели было отобрано по 110 проб питьевой воды, из них не соответствовали по санитарно-химическим показателям 5 проб воды, что составило 4,5 % – не соответствие нормативным значениям по жесткости, сухому остатку и марганцу из скважин жилых массивов Интернациональный и Мичурино», – сказала Сархат Бейсенова.

Спикер также сообщила, что по микробиологическим показателям не соответствовали требованиям 4 пробы воды, отобранные с водоразборных колонок в Сарыаркинском районе. По несоответствующим результатам обслуживающей компанией «Астана Су Арнасы» проведен комплекс профилактических мероприятий, отобраны контрольные пробы воды, теперь результаты соответствуют установленным нормам.

Также, по словам Сархат Бейсеновой, в рамках мониторинга исследовано 3 582 пробы атмосферного воздуха, превышение предельно допустимых концентраций установлено в 380 пробах по следующим ингредиентам: сероводород, сажа, предельные углеводороды, диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы. Превышения ПДК в атмосферном воздухе наблюдались в зимний период, что связано с отопительным сезоном, увеличением количества сжигаемого топлива на ТЭЦ, использованием печного отопления в частном секторе и качеством топлива, более продолжительной работой автотранспорта. По результатам мониторинга за состоянием атмосферного воздуха ежеквартально для принятия мер направляется информация в департамент экологии, акиматы районов, управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны.

Как отметила Сархат Бейсенова, с наступлением теплого периода года запланирован мониторинг за качеством воды открытых водоемов – это реки Есиль, Акбулак, Сарыбулак и Астанинское водохранилище, для чего определены 20 контрольных точек в местах культурно-бытового водопользования, зонах рекреации и в местах выпуска ливневых сточных вод.


Астана   Экология   Отопительный сезон  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие
Кубок единства народа по конному спорту разыграют в Астане
Кубок единства народа по конному спорту разыграют в Астане