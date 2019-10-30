В отношении водителя, упавшего в котлован возбуждено админпроизводство в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В отношении водителя, который, проигнорировав дорожные знаки о ремонте полотна и опрокинулся вместе с пассажиркой в котлован на трассе в Акмолинской области, возбуждено административное производство, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции региона.

В департаменте полиции Акмолинской области прокомментировали ДТП, произошедшее на 297-м км автодороги «Нур-Султан – Петропавловск», зафиксированное очевидцами и выложенное в соцсети.

Как отметили в ведомстве, 30 октября 2019 г в 08:30 на 297-м км (по старому 286-м км) автодороги «Нур-Султан-Петропавловск» 62-летний водитель автомашины «Митсубиси Ланцер», житель поселка Шортанды, двигаясь в направлении Кокшетау, проигнорировав дорожные знаки «въезд запрещен», «направление поворота» и схему движения, указывающую объезд по вновь построенной полосе с левой стороны – проехал прямо между ограждениями из бетонных блоков и стойками запрещающих дорожных знаков, по проезжей части, предназначенной для технологического транспорта. Набрав скорость около 80 км/ч, в последний момент увидев вырытый котлован (предназначенный для монтажа водопропускной трубы) принял экстренное торможение (тормозной путь 15 метров) и допустил опрокидывание в котлован.

«В результате ДТП автомашине нанесены механические повреждения, водитель не пострадал, пассажир обратилась в больницу, после осмотра отпущена домой. В отношении водителя возбуждено административное производство за нарушение ПДД п.1.5.2 ч.1 ст.601 КоАП РК «Не выполнение требований дорожных знаков». Водитель свою вину признал, претензии не имеет», - рассказали полицейские региона.

Этот участок дороги (293-300 км, по-старому 282-289 км) находится на реконструкции с 2018 года, завершение планируется на 2020 год. С обоих сторон на подходах к участку реконструкции установлены соответствующие дорожные знаки, снижающие скоростной режим и предупреждающие о дорожных работах, согласно ордеру на право производства работ, выданному заказчиком АО НК «КазАвтоЖол».

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео того, как автомобиль с двумя людьми упал в котлован по дороге в Кокшетау. В АО «НК «КазАвтоЖол» прокомментировали эту аварию, отметив, что автомобиль, который упал в котлован, проигнорировал знаки о дорожных работах.