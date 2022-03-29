В отношении ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» проводится расследование - АЗРК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В отношении ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» проводится расследование. Об этом заявил заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отношении ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» проводится расследование по признаку нарушения пп.2) ст.174 ПК РК, злоупотребления монопольным положением, в части применения разных цен, к равнозначным соглашениям, а именно заключенного договора о предоставлении специальных тарифных условий на перевозки грузов по железной дороге Республики Казахстан», - сказал Марат Омаров на брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось, что на рынке железнодорожных грузовых перевозок основной рыночной долей (свыше 95%) обладает ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», дочерняя компания КТЖ. С 2004 года услуги по перевозке грузов переданы в конкурентную среду. Однако до настоящего времени на данном рынке конкуренция не развита», - сказал Марат Омаров на брифинге в СЦК. Было отмечено, что на осуществление перевозки грузов требуется лицензия, при этом её наличие не обеспечивает доступ к железнодорожной инфраструктуре. В пилотном режиме на определенных маршрутах функционируют два частных перевозчика (ТОО «ТТТ Сервис» и ТОО «DarRail»), доля которых составляет менее 5%.