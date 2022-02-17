В отношении ТОО «Астанаэнергосбыт» и АО «Астана – РЭК» назначена внеплановая проверка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На основании ряда жалоб потребителей столицы департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Нур-Султану назначена внеплановая проверка в отношении ТОО «Астанаэнергосбыт» и АО «Астана – РЭК» в части обоснованности начисления сумм оплаты за электроэнергию, отраженных в квитанциях этого года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Нур-Султану является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим контроль и регулирование деятельности, отнесенной к сфере естественных монополии.

В связи с этим, в случае несогласия с действиями субъектов естественных монополий, а именно при поступлении квитанции с завышенными суммами к оплате по коммунальным услугам, каждый житель столицы в праве обратиться в адрес ДКРЕМ по адресу: город Нур-Султан, ул. Петрова, 5 либо на е-mail k.kense@economy.gov.kz.

В случае выявления нарушений в сфере естественных монополий департаментом будут приняты соответствующие меры в пределах своих компетенции.