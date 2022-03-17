В отношении сотрудников транспортной инспекции проводит расследование Антикоррупционная служба СКО
По информации пресс-службы ведомства, расследование проводится и в отношении двух предпринимателей. Детали в интересах следствия не сообщают.
Заместитель руководителя департамента Нурлан Жахин отметил, что в ходе внешнего анализа коррупционных рисков детально изучили нормативно-правовые акты, затрагивающие функции инспекции и организацию работы по выполнению задач контроля. Выявили систематические факты нарушений по привлечению к ответственности только водителей транспортных средств без рассмотрения ответственности грузоотправителей.
«В деятельности инспекции на протяжении последних трех лет не прекращается практика вовлечения в орбиту уголовного преследования должностных лиц за коррупционные преступления. При этом со стороны субъектов бизнеса тоже присутствуют факты предложений о вознаграждении», - добавил Н. Жахин.
В прошлом году осудили руководителя отдела и главного специалиста инспекции транспортного контроля области.