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    17:38, 17 Март 2022 | GMT +6

    В отношении сотрудников транспортной инспекции проводит расследование Антикоррупционная служба СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области начал досудебное расследование в отношении четырех сотрудников инспекции транспортного контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, расследование проводится и в отношении двух предпринимателей. Детали в интересах следствия не сообщают.

    Заместитель руководителя департамента Нурлан Жахин отметил, что в ходе внешнего анализа коррупционных рисков детально изучили нормативно-правовые акты, затрагивающие функции инспекции и организацию работы по выполнению задач контроля. Выявили систематические факты нарушений по привлечению к ответственности только водителей транспортных средств без рассмотрения ответственности грузоотправителей.

    «В деятельности инспекции на протяжении последних трех лет не прекращается практика вовлечения в орбиту уголовного преследования должностных лиц за коррупционные преступления. При этом со стороны субъектов бизнеса тоже присутствуют факты предложений о вознаграждении», - добавил Н. Жахин.

    В прошлом году осудили руководителя отдела и главного специалиста инспекции транспортного контроля области.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с коррупцией Транспорт Правоохранительные органы
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