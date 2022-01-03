+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 1 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора – Магзум Мирзагалиев

3 Января 2022 17:56
Поделиться:
В отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора – Магзум Мирзагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В отношении собственников автозаправочных станций начато расследование на предмет ценового сговора. Об этом рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Я чувствую свою ответственность – министр энергетики о ситуации с газом в Мангистауской области
Переход на электронную торговлю позволяет сбалансировать цену на газ на основе спроса и предложения – Минэнерго Минэнерго прогнозировало возможный дефицит газа еще в 2017 году – Магзум Мирзагалиев В мировой практике цены на сжиженный газ составляют около 70% от цены бензина – Минэнерго

«Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора. На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр», - прокомментировал министр.

По словам Магзума Мирзагалиева, будут реализованы системные меры по обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ путем установления ценовых коридоров.


Подписывайтесь на наш канал:

#Энергетика   #Экономика   #Мангистауская область  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Я чувствую свою ответственность – министр энергетики о ситуации с газом в Мангистауской области
Переход на электронную торговлю позволяет сбалансировать цену на газ на основе спроса и предложения – Минэнерго
Минэнерго прогнозировало возможный дефицит газа еще в 2017 году – Магзум Мирзагалиев
В мировой практике цены на сжиженный газ составляют около 70% от цены бензина – Минэнерго
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев: Демонстранты не должны нарушать общественный порядок
2 За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом
3 А.Мамин: По поручению Президента Правительство примет меры по ситуации в Жанаозене
4 Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана
5 На сегодняшний день в Казахстане самая низкая цена на сжиженный газ в регионе
6 Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
Читайте также
Цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане являются самыми низкими в регионе – Магзум Мирзагалиев
Ералы Тугжанов возглавит комиссию для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области
Касым-Жомарт Токаев: Демонстранты не должны нарушать общественный порядок
За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом
А.Мамин: По поручению Президента Правительство примет меры по ситуации в Жанаозене
Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана
На сегодняшний день в Казахстане самая низкая цена на сжиженный газ в регионе
Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив