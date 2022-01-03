В отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора – Магзум Мирзагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В отношении собственников автозаправочных станций начато расследование на предмет ценового сговора. Об этом рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора. На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр», - прокомментировал министр.

По словам Магзума Мирзагалиева, будут реализованы системные меры по обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ путем установления ценовых коридоров.