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В отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора – Магзум Мирзагалиев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В отношении собственников автозаправочных станций начато расследование на предмет ценового сговора. Об этом рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора. На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр», - прокомментировал министр.
По словам Магзума Мирзагалиева, будут реализованы системные меры по обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ путем установления ценовых коридоров.
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