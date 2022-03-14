В отношении правоохранителей по январским событиям прекращено 7 дел – Олжас Бектенов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В отношении сотрудников правоохранительных органов прекращено 7 дел по январским событиям в связи с отсутствием состава преступления. Об этом 14 марта на пленарном заседании Мажилиса сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Спецпрокурорам было передано 8 уголовных дел, зарегистрированных по факту смерти человека. Антикоррупционной службой прекращено 7 уголовных дел в связи с отсутствием в действиях состава преступления, так как объективных данных, свидетельствующих о противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов, не установлено»,-сказал Олжас Бектенов.

При этом он отметил, что агентство строго придерживается требований Стамбульского протокола по расследованию пыток при расследовании уголовных дел.

«Наша главная цель - определить всю хронологию событий и дать объективную правовую оценку по каждому обращению. Поскольку беспорядки массовые, это займет некоторое время. По всем уголовным делам составлен план расследования, который включает комплекс следственно-оперативных мероприятий», - добавил глава агентства.

Ранее он сообщил, что после январских событий в правоохранительные органы стали поступать заявления о действиях сотрудников силовых структур.