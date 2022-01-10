В отношении Казахстана применен новый вид дестабилизации – Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗАХСТАН – В отношении Казахстана был применен весь арсенал приемов подрыва ситуации с целью разрушения целостности государства. Об этом заявил Государственный секретарь РК Ерлан Карин в эфире телеканала «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это не массовые беспорядки. Это не те обычные беспорядки, которые мы видим. Массовые беспорядки – это, когда идут столкновения гражданских сил с силами правопорядка. Здесь был штурм адмобъектов, объектов охраны правопорядка. Департамент полиции Алматы держал оборону всю ночь. Представляете, каким арсеналом оружия должны обладать террористы, чтобы держать в напряжении несколько часов большой департамент? Алматы – это большой город», - сказал Е. Карин.

По его словам, ранее в других странах использовались разные модели общественной дестабилизации: долгосрочные протесты, давление на власть. Во всех событиях был применен лишь какой-то один элемент. Однако в отношении Казахстана применен новый сценарий.

«Новый вид – мы увидели самые разные инструменты, в том числе использование ударных террористических групп и грамотные подготовленные приемы информационного воздействия (…) Сейчас же, если абстрагироваться, посмотреть со стороны, был применен весь арсенал инструментов, приемов дестабилизации подрыва ситуации с целью разрушения целостности государства. И наша страна выстояла», - уверен Госсек РК.

Он считает, что это новое явление стало вызовом не только для спецслужб, но и для экспертов и специалистов. И теперь такой сценарий может быть развязан против любой другой страны.

«Достаточно циничный сценарий, основной целью которого является разрушение целостности государства. То есть на кону стоял вопрос: «Сохраним ли мы это государство?». Вопрос не только одного города, сразу в нескольких регионах осуществлялись атаки. Главным инструментом этих событий стали именно действия террористических групп, террористические атаки на гражданские объекты», - добавил Ерлан Карин.

Он напомнил, что в Казахстане введен режим чрезвычайного положения. Помимо этого – режим антитеррористической операции, так как страна столкнулась и с террористической угрозой.

Ранее Ерлан Карин рассказал о том, как важно проявить сплоченность в трудные минуты.