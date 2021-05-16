В отношении должностных лиц ДУИС по г.Нур-Султан проводятся досудебные расследования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В отношении должностных лиц ДУИС по городу Нур-Султан, а также руководителей среднего звена следственных подразделений Департаментов полиции Костанайской и Жамбылской областей проводятся досудебные расследования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz

Подробная информация по этим фактам в интересах следствия в настоящее время не подлежит разглашению.

Вместе с тем Polisia.kz отмечает, что МВД в соответствии с проводимыми реформами продолжает реализацию системных мер по искоренению нарушений законности в собственных рядах и пресечению любых действий, дискредитирующих государственную службу.

– Когда руководством страны перед МВД была поставлена задача по искоренению коррупции и наведению порядка в рядах полиции, высказывались довольно пессимистичные прогнозы о их невыполнимости. Но сегодня о результатах работы говорят цифры: в два раза меньше фактов взяточничества, на треть – коррупционных уголовных правонарушений. Это данные только за четыре месяца текущего года в сравнении с прошлым годом. Бескомпромиссная борьба будет продолжена, чтобы повысить уровень доверия населения и вернуть гражданам уверенность в полиции, – подчеркнул министр Ерлан Тургумбаев.

По поручению главы ведомства наибольший акцент делается на повышении у сотрудников антикоррупционного иммунитета, на профилактику, предупреждение и недопущение таких правонарушений.

Личному составу разъясняются изменения в Уголовном законодательстве в части ужесточения ответственности за коррупционные правонарушения, совершенные сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время системная работа Департамента собственной безопасности продолжается.



