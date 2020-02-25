В отношении 25 родителей возбудили административные дела в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полицейские Павлодарской области посетили и обследовали жилищно-бытовые условия 406 неблагополучных семей, в которых проживают дети, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С 17 по 23 февраля на территории Павлодарской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Семья и Дети». В рамках данного мероприятия за различные нарушения в органы внутренних дел доставлены 127 подростков», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области журналистам.

В отношении законных представителей полиция возбудила административные материалы за нахождение несовершеннолетних ночью вне дома без родителей, за мелкое хулиганство, за появление в общественном месте в пьяном виде, за курение в неустановленных местах.

«Полицейские посетили и обследовали жилищно-бытовые условия 406 неблагополучных семей, в которых проживают дети. Каждый визит полицейские сопровождают профилактической беседой по предупреждению противоправных действий и несчастных случаев с участием несовершеннолетних, - добавили в департаменте. - В результате проверок за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей в отношении 25 родителей возбуждены административные дела, за уклонение от выполнения обязанностей по воспитанию детей - шестеро родителей».

На заседании общественного совета рассмотрели поведение 11 родителей, состоящих на контроле полиции, а поведение ещё 67 законных представителей обсудили на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

