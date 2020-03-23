В отношении 143 человек возбуждено административное производство за нарушение режима ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все граждане без исключения, приехавшие из стран с неблагополучной ситуации с коронавирусом, будут помещаться на карантин 14 дней и сдавать тест на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев , передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня главным санитарным врачом подписано новое постановление по обеспечению безопасности населения. Согласно постановлению все граждане без исключения, приехавшие из стран с неблагополучной ситуации с коронавирусом, будут помещаться на карантин 14 дней и сдавать тест на выявление коронавирусной инфекции. Речь идет о таких странах, как Франция, Иран, Испания, Германия и Италия – категории 1А. Граждане, которые приезжают из остальных стран, будут изолированы на одни сутки в карантинном стационаре для сдачи анализов на коронавирус. Даже при отрицательном результате, они подлежат домашней изоляции на 13 суток», - отметил министр.





По его словам, особое внимание будет уделено пассажирам, прилетевшим с пересадкой. Они также будут помещаться на карантин со сдачей всех анализов. При посадке транзитного рейса на территории Казахстана, пассажиры не покидают борт самолета.





«На сегодня правоохранительными органами начато три досудебных расследования по статье 4 Уголовного кодекса «Нарушение санитарных и гигиенических нормативов». За нарушение режима ЧП возбуждено административное производство по статье 476 кодекса Об административном правонарушении в отношении 143 лиц. К примеру, рестораны и кафе работали в запрещенное время.





В целом ситуация на блокпостах в Нур-Султане и Алматы – стабильная. Население отнеслось с пониманием к введенным мерам», - пояснил Даурен Абаев.