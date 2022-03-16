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    23:00, 15 Март 2022 | GMT +6

    В открывшемся Центре развития женского предпринимательства хотят развить новые направления бизнеса в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Очередная структура создана при Палате предпринимателей Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Центре развития женского предпринимательства женщины смогут получать консультации, - рассказала руководитель отдела нефинансовой поддержки областной Палаты «Атамекен» Райхангуль Абраева на открытии Центра развития женского предпринимательства. – Для них будут проводить тренинги, исходя из их потребностей и желаний, создавая хороший микроклимат для предпринимательниц, которые хотели бы развивать свое дело. Планируется на этой площадке организовывать наставничество, готовить менторов для них».

    Центр открылся в Палате предпринимателей Павлодарской области. В его презентации приняли участие сотрудники самого «Атамекена», члены его регионального совета, Совета деловых женщин и бизнесвумен города.

    Заместитель председателя Совета деловых женщин Павлодарской области Бахытжан Ильясова отметила, что годами статистику, связанную с женским бизнесом, приходилось искать в общих показателях развития этой отрасли, а теперь от нового Центра развития женского предпринимательства ждут, что такие данные всегда будут известны всем.

    «В этом Центре мы надеемся «двинуть» те направления в бизнесе, которые еще можно развить. Организовать его было решено, потому что за два года карантинных ограничений из-за коронавируса сильно «просел» малый бизнес, и именно ему мы намерены оказывать здесь поддержку», - добавила Б. Ильясова.

    «Консультантом, которая будет обслуживать посетительниц в новом Центре, будет опытный специалист, сотрудник Палаты предпринимателей Павлодарской области Айнур Кусаинова», - рассказал директор павлодарской РПП «Атамекен» Серик Садвакасов.

    Айнур Кусаинова на открытии объекта рассказала, что здесь можно получать именно нефинансовые услуги: консультирование, обучение, наставничество.


    Теги:
    Бизнес Общество Экономика Павлодарская область
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