В отдельных регионах наблюдается медлительность в смягчении наказания участникам беспорядков – Эльвира Азимова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В отдельных регионах наблюдается медлительность при исполнении поручения Главы государства о смягчении наказания участникам беспорядков в случае отсутствия отягчающих обстоятельств. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«К сожалению, в отдельных регионах наблюдается медлительность при исполнении поручения Главы государства о смягчении наказания участникам беспорядков в случае отсутствия отягчающих обстоятельств. Об этом сообщают участники Национального превентивного механизма и граждане Кызылординской, Атырауской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областей», - прокомментировала Эльвира Азимова.
По ее словам, требования об усилении прокурорской проверки касается и доступа следственно арестованных к медицине.
«Это связано с тем, что в штате ряда закрытых учреждений имеется дефицит специалистов. В прошлом году был сделан большой шаг в сторону решения этой проблемы. В конце года был принят закон о передаче медицинского обеспечения из ведения МВД в ведение гражданской системы здравоохранения. Для полной реализации закона требуется полгода. Должен быть обеспечен доступ всех заключенных к лечению. Это требование ООН в части содержания заключенных», - добавила она.
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