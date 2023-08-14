В Отбасы банке начнется прием заявок по программе «Qamqor»

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Прием заявок от жителей Шымкента на участие в новой региональной программе «Qamqor» стартует в 11.00 часов 15 августа 2023 года и продлится до 25 сентября 2023 года включительно, передает МИА «Казинформ».

Принять участие в ней смогут врачи, медсестры, санитары, педагоги, воспитатели, няни, преподаватели вузов и колледжей, научные сотрудники НИИ, работники культуры и спорта, члены творческих союзов, журналисты, сотрудники государственных городских организаций, Центров обслуживания населения, представители энергетической отрасли.

У работающих жителей Шымкента будет возможность по льготным условиям приобрести жилье. Максимальная сумма займа для них составит 20 млн тенге. Ставка по кредит будет равна 5% (ГЭСВ от 5,2%) с дальнейшим понижением до 3,8% годовых. Первоначальный взнос составит 10%.

Первый транш для кредитования граждан в рамках программы «Qamqor» составит 3 млрд тенге. Деньги выделяет акимат Шымкента.

Принимать заявки, считать баллы и формировать список потенциальных заемщиков в рамках новой жилищной программы будет Отбасы банк.

Он оцифровал данные процессы на портале Баспана маркет (https://otbasybank.kz/). То есть теперь все данные об участниках программы будет проверять автоматизированная система. Это исключает человеческий фактор при формировании пула участников программы и значительно сокращает время подсчета баллов.

Чтобы подать заявку на портале https://otbasybank.kz, потенциальные участники программы «Qamqor» должны иметь счет в Отбасы банке или быть клиентами банка.

В пул кандидатов на льготное кредитование пройдут те, кто наберет больше баллов. На их число будет влиять количество лет в браке, наличие детей, стаж работы, длительность прописки в Шымкенте и даже наличие депозита в Отбасы банке.

Количество набранных баллов участники программы «Qamqor» смогут увидеть в своем личном кабинете на портале https://otbasybank.kz на следующий день после окончания приема заявок.

В пул участников войдут 150 человек, набравших наибольшее количество баллов.

После этого список проверит местный акимат и дальше они смогут обратиться в Отбасы банк за кредитованием. Там проверят платежеспособность и выдадут заём. Приобрести жилье можно будет как на первичном, так и на вторичном рынке, а также строящееся жилье при наличии гарантии «КЖК».

Требования для участников программы «Qamqor»:

1. Возраст участника – до 63 лет включительно на момент подачи заявления.

2. Отсутствие у участника программы и членов его семьи за последние 5 лет по территории РК жилья на праве собственности.

3. Наличие постоянной регистрации в Шымкенте в течение 3 последних лет.

4. Стаж официальной работы в выбранной сфере в Шымкенте не менее последних 12 месяцев.

5. В программе может участвовать только один из супругов.