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В основном столичные дети приходят прививаться с родителями – врач Гульмира Дуйсембаева

15 Ноября 2021 14:04
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В основном столичные дети приходят прививаться с родителями – врач Гульмира Дуйсембаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В основном все дети приходят привиться с родителями. Об этом рассказала заведующая Центром здоровья №2 Гульмира Дуйсембаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У нас начинается вакцинация подростков с 12 до 17 лет, беременных и кормящих женщин. Участковые врачи приглашают подлежащий контингент прививаться. Перед вакцинацией обязательно проводится осмотр врача, измеряется температура тела. Врач должен оценить состояние ребенка, пациента. Сейчас у нас вакцину получают дети. После вакцинации могут проявляться местные реакции, общие реакции. Об этом заранее предупреждаем желающих привиться. Как и при всех других вакцинах, может повышаться температура, возможна боль в суставах, на месте укола. После получения прививки мы наблюдаем за пациентами в течение 30 минут в прививочном пункте. Затем в течение трех дней с ними связываются участковые врачи, терапевты. Если будет недомогание, можно обратиться к своему врачу», - рассказала врач общей практики.

Как оказалось, 16-летняя дочь Гульмиры Дуйсембаевой тоже положительно настроена на вакцинацию.

«Наши дети хотят обучаться за рубежом, обезопасить себя и окружающих, поэтому решают привиться. Вижу хороший положительный настрой. С утра открыла 2 флакона. 12 человек уже привились вакциной от коронавируса. Пока не замечали побочных реакций. Все наши медики прошли предварительное обучение касательно того, как следует прививать подлежащий контингент. Если ребенок или подросток получает прививку в школе или в поликлинике, родители могут присутствовать. В основном все дети приходят привиться с родителями», - добавила она.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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