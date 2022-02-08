В основе всей нашей деятельности должна лежать законность – сенатор Канатбек Сафинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев затронул все актуальные вопросы, которые сейчас поднимаются в нашем обществе. В основе реализации Плана оперативного действия в Правительстве лежит эффективное законодательство. Мы понимаем, что без верховенства Закона не может быть прогресса в нашем обществе, говорит сенатор Канатбек Сафинов, высказываясь о расширенном заседании Правительства, которое провел Глава государства, передает МИА «Казинформ».

«Если говорить об эффективном законодательстве, то мы, как законодатели, должны понимать, что в основе всей нашей деятельности должна лежать законность. Мы должны перейти от простого формального понимая Конституционного принципа законности, который мы воспринимали ежедневно, чтобы этот принцип стал в основе жизнедеятельности каждого нашего гражданина и изменил сознание наших граждан и чиновников. Цель закона – это не просто нормативизм зарегулировать все стороны нашей жизни, а главное увидеть, что в центре правового регулирования стоит человек с его нуждами, потребностями, ежедневными вопросами, которые он поднимает перед Правительством и властью», - говорит сенатор.

Канатбек Сафинов пояснил, что Президент привел простые примеры.

«Он сказал, что, когда вот посредники среди монопольных операторов они часто увеличивают тарифы, платежи, которые из своего кармана платят наши граждане. А на основе чего все это делается? На основе тех законов, постановлений, которые мы приняли. То есть получается, что мы не увидели эффективность Закона. Мы пытались урегулировать какой-то вопрос, но не увидели человека, что наши люди будут платить и их социальная жизнь будет ухудшаться. Я вот сейчас вспоминаю, что в свое время и расширенная ответственность потребителя и утиль сырье по сути, это платеж обязательный, как налог и обязательный платеж в бюджет. Но мы же сделали, не обратили внимание, что этот платеж начал платиться в частную компанию. Вот на эти вопросы Президент обратил внимание, и он также говорит о том, что есть масса вопросов, которые он ставил перед Правительством», - подчеркнул депутат.

Он считает, что важно вспомнить, что говорил Президент в своих Посланиях о необходимости менять единый Закон по закупкам.

«На сегодня он опять затронул вопросы закупок фонда, но мы же недавно буквально приняли Закон и несмотря на то, что Президент прямо сказал нужно принять Закон – мы сделали один закон для фонда, отдельный закон для госпредприятий, отдельный для недропользователей и сегодня как не меняю качественный состав закупщиков в фонде, если мы не поменяем сам Закон – мы не добьемся успеха. Поэтому задача наших Парламентариев сегодня сделать эффективные законы. В основе этих законов должны быть нужды человека», - говорит спикер.