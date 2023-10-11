В ОСДП стало обращаться больше граждан – Асхат Рахимжанов

Руководитель фракции ОСДП в Мажилисе Асхат Рахимжанов рассказал, по каким вопросам чаще всего к депутатам обращаются граждане, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Спектр вопросов на самом деле широкий. Большая часть вопросов связана с сельским хозяйством и проблемами по условным земельным долям. Это обусловлено тем, что ОСДП продолжительное время этим занимается. Кроме этого, часто говорят о кредитной кабале, проблемах ЖКХ, повышением цен, выплатами социальных пособий. А в последнее время наблюдается рост обращений, связанных с охраной окружающей среды и экологии, - сказал Асхат Рахимжанов в интервью корреспонденту агентства Kazinform.

Депутат заявил, что особенно организовано к этому вопросу подходят НПО. Тут также спектр вопросов широкий, но в большей степени связано с водными ресурсами (нехватка поливной воды, обмеление водоемов и пр.).