В ОСДП стало обращаться больше граждан – Асхат Рахимжанов
Руководитель фракции ОСДП в Мажилисе Асхат Рахимжанов рассказал, по каким вопросам чаще всего к депутатам обращаются граждане, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Спектр вопросов на самом деле широкий. Большая часть вопросов связана с сельским хозяйством и проблемами по условным земельным долям. Это обусловлено тем, что ОСДП продолжительное время этим занимается. Кроме этого, часто говорят о кредитной кабале, проблемах ЖКХ, повышением цен, выплатами социальных пособий. А в последнее время наблюдается рост обращений, связанных с охраной окружающей среды и экологии, - сказал Асхат Рахимжанов в интервью корреспонденту агентства Kazinform.
Депутат заявил, что особенно организовано к этому вопросу подходят НПО. Тут также спектр вопросов широкий, но в большей степени связано с водными ресурсами (нехватка поливной воды, обмеление водоемов и пр.).
- Конечно, мы стараемся на это реагировать, используя существующие возможности. Это и письменные обращение в государственные органы, организация встреч с заинтересованными и компетентными сторонами вопроса. Где-то используем партийные возможности, публикуем на партийных информационных ресурсах вопрос для акцентированного внимания. Во время поездки некоторые вопросы граждан получалось решать на встречах с акимами (вопросы сноса жилья, вырубка лесополосы и ее восстановление) или руководителями ТОО (это крестьянские хозяйства). Граждане, конечно, благодарят за помощь. Кто-то обращается по рекомендации тех, с кем встречались или помогали. Это тоже своего рода индикатор уровня удовлетворения от граждан за оказание содействия. Не могу ответить, на сколько вырос уровень доверия к депутатам. Но точно могу сказать, что к нам в ОСДП стало обращаться еще больше граждан, - подчеркнул Асхат Рахимжанов.