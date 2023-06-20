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В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Июня 2023, 17:15
В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски Фото: Michel Euler/The AP

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 402 дня до Олимпиады в Париже в оргкомитете ОИ прошли обыски.Они проводились в рамках двух предварительных расследований, по подозрению в незаконном получении выгоды и фаворитизме. Расследования касаются контрактов, заключенных в рамках организации Игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

В штаб-квартире оргкомитета Игр-2024 в Париже и в компании, отвечающей за реализацию олимпийской инфраструктуры (Solideo), прошли обыски. Как сообщает агентство AFP, обыски проводились в рамках двух предварительных расследований, начатых соответственно в 2017 и 2022 годах, по подозрению в «незаконном получении выгоды» и «фаворитизме». Оба дела касаются контрактов, заключенных в рамках организации Игр.

Как отмечает AFP, в апреле 2021 года в двух отчетах Французского антикоррупционного агентства (AFA) об организации Олимпийских игр было указано на «риски нарушения честности» и «конфликты интересов», наносящие ущерб имиджу Олимпийских игр. Инспекторы AFA обнаружили, что «возникали ситуации потенциального неконтролируемого конфликта интересов».

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.


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