В органы прокуратуры поступило всего 20 обращений по выборам – Булат Дембаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В органы прокуратуры поступило всего 20 обращений по выборам. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора РК Булат Дембаев на заседании Центральной избирательной комиссии РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня завершается самая активная фаза электоральной кампании – период предвыборной агитации. Органами прокуратуры в этом время, как и в периоды других стадий выборного процесса, обеспечивался надзор за соблюдением законодательства о выборах. Каких-либо нарушений со стороны избирательных комиссий, государственных органов не зафиксировано. Не зарегистрировано уголовных правонарушений.

Однако совсем без нарушений не обошлось. Зафиксирован один факт нарушения условий проведения опроса общественного мнения по выборам в средствах массовой информации, два – повреждения агитматериалов, 10 – незаконной агитации. По всем этим фактам органами прокуратуры возбуждены административные производства. По ним привлечено к ответственности 13 граждан. Из них на 8 лиц наложены штрафы по 25 месячных расчетных показателей за изготовление и распространение анонимных агитационных материалов отдельных политических партий. В этих материалах не были отражены такие обязательные сведения, как место их печатания; тираж; лица, сделавшие заказ; из каких средств оплачено; организация, выпустившая данную продукцию. В случае отсутствия данных сведений агитационные материалы считаются анонимными», – сказал Б. Дембаев.

По его словам, за порчу агитационных материалов одно лицо в столице и одно лицо в городе Актау понесли наказание в виде штрафа в размере 15 МРП. В городе Семее на двух лиц наложены штрафы по статье 118 Кодекса об административных правонарушения за оказание услуг по распространению агитационных листовок партии «Ак жол» без ее письменного согласия. Житель города Талдыкоргана провел опрос общественного мнения по выборам в социальной сети «ВКонтакте». Однако по Конституционному закону «О выборах», такие опросы вправе проводить только юридические лица, имеющие пятилетний опыт работы, предварительно уведомив об этом Центральную избирательную комиссию. По постановлению прокуратуры области данный гражданин также оштрафован на 15 МРП.

Б. Дембаев отметил, что на особом контроле находятся обращения, поступающие в органы прокуратуры. Сейчас они подлежат немедленному рассмотрению, поскольку до дня голосования осталось менее 5 дней.

Всего в прокуратуру поступило 20 обращений по выборам, которые рассмотрены в установленные законом сроки. В основном граждане обращались по вопросам, входящим в компетенцию избирательной комиссии, маслихатов и акиматов. В этой связи, 10 обращений перенаправлены в их адреса, по 9 обращениям дано разъяснение. Например, житель Актобе жаловался на то, что ему отказали в праве зарегистрироваться в качестве кандидата в депутаты областного маслихата, как самовыдвиженца. По компетенции его обращение направлено в избирательную комиссию Актюбинской области.