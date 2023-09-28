В Организацию тюркских государств страны объединились по культурному коду – эксперт

В Астане проходит совещание официальных центров внешнеполитиических исследований стран – членов и наблюдателей Организации тюркских государств. По словам директора Национального института стратегических исследований при Президенте Кыргызской Республики Канатбека Азиза, ОТГ – проект, когда практически вся Центральная Азия, включая Турцию, Венгрию, максимально объединяется по культурному коду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На большой аналитической экспертной площадке, посвященной организации тюркских государств, участвую не в первый раз. Но было бы верным сказать вообще о самом интеграционном проекте. В эпоху той геополитической нестабильности, что творится в мире, многие интеграционные проекты показали свою неуспешность. В этом смысле именно ОТГ – тот проект, когда практически вся Центральная Азия, включая Турцию, Венгрию, максимально объединяется по культурному коду. Это является в последнее время более верным. Помимо этих проектов, есть еще и многие другие в культурном, религиозном направлении. Исходя из этого, у аналитических площадок, таких как Астана сегодня проводит, все это говорит о том, что нам важно до каких-либо высоких повесток и после подводить итоги о будущих проектах, возможно уже реализованных целях. Поэтому в этом смысле постоянные встречи, посвященные особенно тем интеграционным проектам, в которых принимает участие и Казахстан, является более правильным, - отметил на совещании Канатбек Азиз.

По словам директора НИСИ при Президенте Кыргызской Республики, ни одна страна в Центрально-Азиатском регионе не ведет себя изолированно. Этот путь интеграции, где такой проект как ОТГ заставляет всех объединиться, говорит о том, что выгоду от этого, от равного паритетного отношения получает каждый.



В своем докладе в обязательном порядке расскажу о создании учебно-образовательных центров в рамках Центрально-Азиатского региона и Организации тюркских государств. При этом, надо понимать, что ее симметрия будет минимальной, поскольку наши проекты

перекидываются от одного к другому. Вероятней всего в силу той турбулентности могут возникнуть вопросы о военном сотрудничестве стран-участник ОТГ. Об этом в своем докладе тоже скажу, - сказал спикер.

По его мнению, Организация тюркских государств носит достаточно успешный характер, поскольку каждый пытается вывести общие проблемы региона.