В организациях образования Нур-Султана обсудили соблюдение санитарных мер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством заместителя акима города Нур-Султан Асхата Оралова состоялась онлайн-встреча в целях обсуждения строгого соблюдения мер безопасности, санитарных норм, профилактики и недопущения распространения COVID-19 в организациях образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В ходе совещания с руководителями организаций технического и профессионального образования были обсуждены вопросы обеспечения безопасности в организациях и на прилегающих территориях, полного подключения систем внутреннего и наружного видеонаблюдения к центру оперативного управления Департамента полиции и усилению ежедневных санитарно-профилактических мероприятий по профилактике и недопущению распространения COVID-19.

Заместитель акима Нур-Султана особо отметил, что главной задачей является обеспечение безопасности в организациях образования и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

«Формирование коллективного иммунитета очень важно. В настоящее время более 68% жителей города получили первый компонент вакцины против КВИ. Полную иммунизацию прошли 405 тысяч граждан. На сегодняшний день прививочные пункты в столице организованы в 36 медицинских учреждениях, 5 торговых центрах, а также на железнодорожных вокзалах и в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев. Все эти меры принимаются для удобства населения в прохождении вакцинации», - сказал А. Оралов.

Были затронуты вопросы соблюдения режима приложения «Ashyq» в организациях образования, статуса вакцинации работников, соблюдения дезинфекционного и масочного режима, обеспечения социальной дистанции.

Участники также обсудили важность использования систем защиты от коронавируса, то есть термометров, рециркуляторов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, проведения регулярных противоэпидемических мероприятий, проветривания общежитий, минимизации контактов между проживающими в общежитиях.

В связи с этим администрации образовательных организаций поручено усилить меры по обеспечению безопасности и недопущению распространения инфекции. Соответствующие проверки будут продолжены городскими санитарно-эпидемиологическими службами.

Отметим, что вакцинация считается самым эффективным способом борьбы с вирусом COVID-19.