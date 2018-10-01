В ООН запросили 50,5 млн долларов на чрезвычайную помощь Индонезии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ООН разработали план чрезвычайной помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения и цунами в Индонезии. Его общая стоимость 50,5 млн долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный новостной сайт ООН.

Как отметил представитель управления ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лэрке, в результате землетрясения и цунами в Индонезии погиб 1 581 человек, более 2 500 получили травмы.

Обнародованный в Джакарте план предусматривает оказание помощи 191 тыс человек на протяжении трех месяцев. Он был разработан в тесном сотрудничестве с правительством Индонезии и фактически представляет собой техническую и другую поддержку усилий индонезийских властей. Об этом сообщил представитель управления ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лэрке в пятницу на брифинге в Женеве.

В ООН уже выделили на помощь Индонезии 15 млн долларов из фонда реагирования на чрезвычайные ситуации. Эти средства будут направлены на восстановление водоснабжения, обустройство временных лагерей, закупку продовольствия и другие цели.

Международная организация по миграции (МОМ) готовит к отправке колонну из 11 машин с 83 тыс литров воды. Кроме того, МОМ направляет в зону бедствия 300 добровольцев из числа студентов, вооружив их специальной компьютерной программой, которая позволяет отслеживать перемещение людей и оценивать объем необходимой помощи. На проекты в Индонезии МОМ выделила 200 тыс долларов из внутренних резервов.

Масштабные операции развернули и сотрудники комитета Красного Креста. Они помогают эвакуировать пострадавших из труднодоступных горных районов и обеспечивают их предметами первой необходимости.

Напомним, 28 сентября 2018 года в провинции Центральный Сулавеси произошло 2 землетрясения, одно из них - магнитудой 7,4 балла. Вслед за землетрясением цунами высотой до двух метров обрушилось на город Палу, являющийся административным центром провинции Центральный Сулавеси.

Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо.