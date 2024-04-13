В ООН разрабатывают правовые принципы освоения Луны

Сегодня в космос запускается гораздо больше аппаратов, чем десять лет назад, и при этом ученые затрудняются сказать, какое именно влияние оказывают выбросы от запусков на атмосферу Земли. Вполне возможно, что вскоре мы обнаружим, что уже находимся в экстренной ситуации. Такое мнение выразила директор Управления ООН по вопросам освоения космического пространства Аарти Холла-Майни, передает агентство Kazinform со ссылкой на Службу новостей ООН.

Беседа состоялась в преддверии Международного дня полета человека в космос, который отмечают 12 апреля.

Аарти Холла-Майни отметила, что сегодня в исследовании космоса преобладают инновационные и прагматичные подходы, и именно поэтому в этой сфере участвует все больше частных коммерческих компаний.

Если национальные космические агентства будут самостоятельно осуществлять крупные космические миссии, такие проекты, скорее всего, будут «долгоиграющими» и гораздо более дорогостоящими. Частный сектор помогает космическим агентствам. В частности, NASA приглашает частные фирмы выдвигать свои предложения, а также отбирает компании для участия в полетах на Луну. Если NASA будет работать самостоятельно, это обойдется ей гораздо дороже. NASA распределяет риски, финансируя несколько миссий в течение определенного периода времени, что повышает шансы на успех.

Отвечая на вопрос об исследовании Луны как возможной стартовой площадки для освоения дальнего космоса, где можно строить исследовательские лаборатории, добывать ценные минералы и т. д., Аарти Холла-Майни отметила, что в составе Секретариата ООН работает Комитет по использованию космического пространства в мирных целях, а также два подкомитета по этой тематике, один – научно-технический, а другой – юридический. Лунная деятельность освещается обоими подкомитетами. Именно в них проходят обсуждения проблем освоения космических ресурсов.

- Кому принадлежит лунный грунт? Можно ли добывать полезные ископаемые на астероидах? Как доставлять эти ресурсы на Землю? Все это сложные вопросы. Они ставят под сомнение некоторые из основополагающих принципов Договора о космосе, который гласит, что ресурсы космоса принадлежат всему человечеству. Это сложная дискуссия. Комитет модерирует этот диалог и рассматривает возможность разработки руководящих принципов по этому вопросу. В феврале в Комитет поступило предложение о создании консультативного механизма по устойчивой лунной деятельности. Мы надеемся, что в конечном итоге соответствующий договор будет подписан в июне на пленарном заседании, что, возможно, приведет к созданию инициативной группы для рассмотрения более практических аспектов проблемы, - сообщила директор Управления ООН по вопросам освоения космического пространства.

По ее словам, это будет одной из ключевых тем обсуждения на конференции по устойчивой лунной деятельности, которая пройдет в июне.

Фото: UNOOSA

В ходе беседы поднималась и тема масштабного загрязнения пространства, а также, что такое космический мусор и почему он опасен, что делается для минимизации его рисков, какова позиция ООН в этом вопросе.

- Космический мусор – это множество объектов самых разных размеров, и мы не всегда имеем полное представление о том, где они находятся. Поэтому очень важно, чтобы мы сотрудничали в объединении знаний и возможностей в этой области в целях повышения космической безопасности для всех. Так что же мы делаем? Мы разрабатываем руководящие принципы долгосрочной стратегии в этом вопросе. В конце этого года мы планируем организовать телемост Организации Объединенных Наций по теме космической осведомленности. Это мероприятие призвано объединить различные заинтересованные группы и поставщиков услуг. Китайцы, индийцы, русские, европейцы, американцы соберутся вместе для координации своей работы и обсуждения дальнейших планов, - отметила Аарти Холла-Майни.

При этом, она добавила, что задачи превратить ООН в некое глобальное космическое агентство не ставится. Ее цель - налаживать диалог.