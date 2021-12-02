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В ООН против изоляции ЮАР из-за нового штамма

2 Декабря 2021 12:25
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В ООН против изоляции ЮАР из-за нового штамма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Омикрон добрался и до Америки: в США зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

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Главный инфекционист страны Этони Фаучи уточнил, что речь идет о человеке, прилетевшем из ЮАР и остававшемся на строгой самоизоляции. «Этот человек находится на карантине, все его близкие опрошены и проверены, на сегодня у всех - отрицательный тест. Заразившийся был полностью привит он испытывал легкие симптомы, которые уже проходят», - сказал он.

Власти ЮАР предупредили мир о выявлении нового штамма неделю назад, за это время омикрон обнаружили в 20 с лишним странах, многие сразу же закрыли или сильно ограничили авиасообщение с южной частью Африки. Шаг, который подвергся резкой критике со стороны главы ООН Антониу Гутерриша.

«В условиях, когда вирус не признает границ, подобные ограничения на поездки, помещающие в изоляцию какую-либо страну или регион, не только глубоко несправедливы и по сути карательны, но и к тому же неэффективны», - подчеркнул он.

Испания: тесты больше не нужны

В Испании на фоне сезонного пика заболеваемости и новостей об омикроне ужесточают правила для иностранцев. Так, туристы из Великобритании, не являющиеся резидентами ЕС, смогут беспрепятственно въезжать в страну, только если полостью вакцинированы. Опции предъявить отрицательный тест или доказательства перенесенного ковида больше испанскими властями в расчет не принимаются.

«Я думаю, это хорошо, это адекватная мера, чтобы остановить людей, приезжающих без прививок», - говорит отдыхающая в Испании гостья из Великобритании.

Владельцы туристических заведений на Коста-Бланке надеются, что привитых все же больше и что их бизнес в праздники не пострадает.


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#Коронавирус в мире   #Мировые новости  
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