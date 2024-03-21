В ООН отметили Международный день Навруз

Церемонию Международного дня Навруза провели в Организации Объединенных Наций по инициативе Ирана и в сотрудничестве с дипломатическими миссиями стран, традиционно отмечающих этот праздник, передает агентство Kazinform со ссылкой на ИРНА.

Мероприятие прошло с участием послов и дипломатов 12 стран, отмечающих Навруз, дипломатов других стран, а также председателя Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В 2009 году Навруз включили в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, а в 2010 году по инициативе Ирана члены Генеральной Ассамблеи провозгласили его Международным днем.

Весну в этот день более 300 млн человек на Балканах, в бассейне Черного моря, на Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

Навруз традиционно отмечают в Иране, Таджикистане, Афганистане, Азербайджане, Ираке, Казахстане, Кыргызстане, Пакистане, Туркменистане, Индии, Турции и Узбекистане.