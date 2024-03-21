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    14:52, 21 Март 2024 | GMT +6

    В ООН отметили Международный день Навруз

    В ООН отметили Международный день Навруз
    Фото: ИРНА

    Церемонию Международного дня Навруза провели в Организации Объединенных Наций по инициативе Ирана и в сотрудничестве с дипломатическими миссиями стран, традиционно отмечающих этот праздник, передает агентство Kazinform со ссылкой на ИРНА.

    Мероприятие прошло с участием послов и дипломатов 12 стран, отмечающих Навруз, дипломатов других стран, а также председателя Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

    В 2009 году Навруз включили в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, а в 2010 году по инициативе Ирана члены Генеральной Ассамблеи провозгласили его Международным днем.

    Весну в этот день более 300 млн человек на Балканах, в бассейне Черного моря, на Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

    Навруз традиционно отмечают в Иране, Таджикистане, Афганистане, Азербайджане, Ираке, Казахстане, Кыргызстане, Пакистане, Туркменистане, Индии, Турции и Узбекистане.

    Теги:
    Праздник ООН Наурыз Тюркский мир Иран Центральная Азия
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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