В ООН оценили ущерб Турции от землетрясений в более $100 млрд

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Ущерб, нанесенный Турции произошедшими в феврале землетрясениями, может превысить $100 млрд. Об этом сообщила во вторник на брифинге официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Из проведенных на сегодняшний день расчетов ясно, что оценки ущерба, представленные правительством и поддержанные международными партнерами, превысят $100 млрд», - отметила Винтон, выступая по видеосвязи из турецкого Газиантепа.

Винтон назвала ситуацию в самой пострадавшей турецкой провинции Хатай «апокалиптической», заявив, что сотни тысяч домов были разрушены. «Потребности огромны, но ресурсы скудны», - добавила международный чиновник.

Ранее Всемирный банк оценил ущерб, нанесенный экономике Турции землетрясениями, произошедшими 6 февраля, в $34,2 млрд, эта сумма может вырасти из-за продолжающихся афтершоков. Восстановление и ликвидация последствий бедствия могут обойтись Турции еще дороже. «В докладе также признается, что затраты на восстановление и реконструкцию будут гораздо больше, возможно, в два раза, и что потери ВВП, связанные с экономическими нарушениями, также добавятся к сумме ущерба от землетрясений», - заявили во Всемирном банке.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. В понедельник в провинции Хатай было зафиксировано два новых удара стихии магнитудой 6,4 и 5,8.

Как сообщалось ранее, число жертв землетрясения в Турции превысило 46 тысяч человек.