Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

В ООН объявили о новой инициативе по очистке океанов от мусора

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Апреля 2021, 05:18
В ООН объявили о новой инициативе по очистке океанов от мусора

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Побережье многих развивающихся стран усеяно пластиковыми бутылками, рыболовными снастями и разного рода упаковками. В период пандемии горы этого мусора пополнили одноразовые маски и перчатки. Учреждения системы ООН объявили о новой инициативе по борьбе с морским мусором и очистке мирового океана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

В рамках нового проекта будет проверено наличие в достаточном количестве мусороприемных сооружений в портах стран. Кроме того, будут проведены информационно-просветительские мероприятия для работников секторов судоходства и рыболовства. Планируются меры по обеспечению маркировки рыболовных снастей с тем, чтобы можно было определить их владельца, если они были утеряны или выброшены в море.

Каждый год мы выбрасываем 300 млн тонн пластиковых отходов, которые попадают в реки и океаны, а потом и в наши желудки. От них гибнут птицы и рыбы и животные, как в океанах, так и на суше.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Международная морская организация (ИМО) и 30 стран надеются, что их новая масштабная инициатива под названием GloLitter станет важным вкладом в борьбу с морским мусором и очистке мирового океана.

В рамках проекта GloLitter основное внимание будет уделяться сокращению использования пластика в секторе морского транспорта и рыболовства. Будут также внедряться новейшие технологии по переработке продукции из пластика.

«Пластиковый мусор оказывает разрушительное воздействие на морскую жизнь и здоровье людей, – заявил директор отдела рыбного хозяйства ФАО Мануэль Баранж. –Нынешняя инициатива является важным шагом в решении этой проблемы и поможет защитить экосистему океана, как источник средств существования тех, кто от нее зависит».

Представитель ИМО Хосе Матейкал также считает, что без срочных мер океаны и моря захлебнутся в горах мусора. «Морской мусор – это бич океанов и всей планеты. Я рад, что более 30 стран присоединились к этой инициативе…», – подчеркнул Матейкал.

photo


Фото Национальной океанографической и атмосферной администрации США



ООН   Экология  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС