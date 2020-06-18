В ООН избрали новых непостоянных членов Совета Безопасности

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Генеральная Ассамблея ООН в среду провела выборы пяти новых непостоянных членов Совета Безопасности на период 2021-2022 годов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За два места в т.н. западной группе боролись три страны: Канада , Норвегия и Ирландия , в африканской за одно место - Джибути и Кения. Проще всего было представителям Индии и Мексики, которые были представлены как единственные кандидаты от своих двух групп - азиатско-тихоокеанской и латиноамериканской, включающей Карибский регион. Вместе с тем, это не освобождает эти страны набрать необходимые 128 голосов из 193 (столько стран всего входит в ООН ).

В итоге, как и ожидалось, Индия и Мексика без проблем набрали нужное количество голосов, соответственно, 184 и 187.

В западной группе борьба была более сложной, но все же завершилась в первом раунде. Проходным балом в этой группе стали 128 голосов, с чем в итоге преуспели Норвегия и Ирландия, соответственно по 130 и 128 голосов. За Канаду отдали лишь 108 голосов.

Самой серьезной дипломатической баталией стала борьба в африканской группе, где победителя выявит второй круг голосования. Никто из претендентов, а именно Кения и Джибути не набрали 2/3 голосов - соответственно, 113 и 78.

Как правило, выборы в непостоянные члены Совбеза ООН проходят в один день, но на сей раз из-за коронавируса в ООН приняли решение голосовать только один раз в день. Тем самым, пятый новый член в непостоянные члены СБ ООН будет определен, скорей всего, завтра.

Из-за угрозы COVID-19 Генассамблея ООН провела самую необычную процедуру голосования за всю свою историю. Делегаты от каждой страны приходили в практически пустой зал Генассамблеи, но по одному и в маске, а затем проголосовав, тут же покидали штаб-квартиру ООН.