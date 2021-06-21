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    09:18, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    В онлайн-режиме будет транслироваться отчет Правительства в Парламенте

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИФОРМ – Совместное заседание палат Парламента, в повестке которого рассмотрение отчетов Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год, будет транслироваться в онлайн-формате. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Сегодня в 10:00 часов в Парламенте состоится совместное заседание депутатов Сената и Мажилиса. Соответствующее распоряжение было подписано ранее председателем Мажилиса Нурланом Нигматулиным.

    Прямая трансляция заседания, в повестку которого включен вопрос, касающийся отчетов Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год, будет вестись на официальном сайте, а также You Tube канале Мажилиса.


    Теги:
    Правительство Парламент Главная Мажилис
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