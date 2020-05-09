В онлайн-акции «Батырларға тағзым» примут участие заключённые павлодарских колоний

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Продемонстрировать портреты своих предков-фронтовиков захотели порядка 20 человек, отбывающих наказание в колониях региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Около 20 осуждённых изъявили желание почтить память погибших героев Великой Отечественной войны, - сообщила пресс-секретарь департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области Гульжана Абдугалиева. - В связи с пандемией коронавируса было принято решение о проведении ежегодной акции «Батырларға тағзым» в режиме онлайн».

Так как в колониях Павлодара нашлись желающие отдать дань памяти предков-ветеранов, родственники осуждённых выслали фото погибших на фронте дедушек и прадедушек. После этого фотографии с портретами были направлены на электронный адрес организаторов акции.

«Несмотря на то, что осуждённые находятся в колонии, им была предоставлена возможность наряду со всеми жителями страны почтить память героев, тех, кто отдал свои жизни за мирное небо», - дополнила Г. Абдугалиева.

9 мая, в 10.00 по времени Нур-Султана, на ряде интернет-сайтов началась прямая трансляция с Вечного огня в алматинском парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, в рамках которой поздравления и портреты победителей будут продемонстрированы в онлайн-режиме.

«В прошлом году осуждённые колоний Павлодара прошлись строем с портретами погибших на фронте солдат, отдавая дань уважения героям. Тогда в акции участвовали более 500 осуждённых», - отметили в ДУИС.

Фото департамента УИС по Павлодарской области