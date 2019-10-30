В Омске стартовал фестиваль казахстанского кино

ОМСК. КАЗИНФОРМ - В Омске открылся четвёртый Фестиваль казахстанского кино. В этом году он приурочен к Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдёт в городе 6 и 7 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в РФ.

Открытие фестиваля прошло в кинотеатре «Вавилон». На мероприятии выступили воспитанники центра творчества «Махаббат» со стихотворениями и песнями на казахском языке. Всех гостей угощали национальным блюдом – баурсаками.

Фестиваль в Омске будет идти до 5 ноября, посетить сеансы можно бесплатно. В кинотеатре омским зрителям покажут фильмы, основанные на реальных исторических событиях «Золотой трон» и «Талан». А дети увидят мультфильмы «Музбалак» и «Культегин».

«Мы приглашаем всех, кто любит Казахстан, казахский язык, культуру. Фильмы в прокате будут как на русском, так и на казахском языке, но обязательно с субтитрами. Через картины мы хотим показать колорит Казахстана, культуру народа. Все они о добре, о любви к Родине, народу и языку», – рассказал руководитель координационного совета казахских общественных объединений Омской области Жанат Бекмагомбетов.