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вчера 22:30
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В Омске стартовал фестиваль казахстанского кино
ОМСК. КАЗИНФОРМ - В Омске открылся четвёртый Фестиваль казахстанского кино. В этом году он приурочен к Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдёт в городе 6 и 7 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в РФ.
Открытие фестиваля прошло в кинотеатре «Вавилон». На мероприятии выступили воспитанники центра творчества «Махаббат» со стихотворениями и песнями на казахском языке. Всех гостей угощали национальным блюдом – баурсаками.
Фестиваль в Омске будет идти до 5 ноября, посетить сеансы можно бесплатно. В кинотеатре омским зрителям покажут фильмы, основанные на реальных исторических событиях «Золотой трон» и «Талан». А дети увидят мультфильмы «Музбалак» и «Культегин».
«Мы приглашаем всех, кто любит Казахстан, казахский язык, культуру. Фильмы в прокате будут как на русском, так и на казахском языке, но обязательно с субтитрами. Через картины мы хотим показать колорит Казахстана, культуру народа. Все они о добре, о любви к Родине, народу и языку», – рассказал руководитель координационного совета казахских общественных объединений Омской области Жанат Бекмагомбетов.
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