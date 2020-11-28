В Омске отметили 185-летие Шокана Уалиханова

ОМСК. КАЗИНФОРМ – Консульство Республики Казахстан в городе Омске организовало мемориальную акцию, посвященную 185-ой годовщине со дня рождения выдающегося казахского исследователя, просветителя и путешественника Шокана Уалиханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

На улице, носящей имя учёного, возле здания дипломатического представительства, прошла церемония возложения цветов к памятнику Шокану Уалиханову.

Её участники отметили, что Ш. Уалиханов внёс неоценимый вклад в развитие науки и культуры Казахстана и России, а его имя является символом дружбы двух народов и занимает достойное место среди выдающихся личностей мировой науки.

В свою очередь, руководитель консульства Ырыскали Дауренбек выразил признательность правительству Омской области за сохранение памяти великого учёного и оказанную поддержку в проведении данного мероприятия.

В церемонии также приняли участие заместитель председателя правительства Омской области, министр региональной политики и массовых коммуникаций Михаил Каракоз, руководитель представительства Министерства иностранных дел РФ в Омске Евгений Косинцев и начальник Омского кадетского военного корпуса полковник Вячеслав Саликов.