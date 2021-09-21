В Омане провели День казахской культуры и показали фильм о Жамбыле
На мероприятии были отмечены достижения страны и основные социально-экономические реформы, определённые Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана.
Кроме того, в рамках культурного вечера был показан художественный фильм о творчестве и биографии Жамбыла Жабаева, посвящённый 175-летию великого поэта. Особое внимание было уделено личности великого поэта, творчество которого связано с жизнью простого народа, а поэзия которого поражает глубоким смыслом и смелостью.
В рамках мероприятия под аккомпанемент домбры были исполнены национальные кюи и казахские песни, продемонстрирована казахская национальная кухня и игры, а также древний обычай «тұсау кесу».
В праздновании Дня казахской культуры приняли участие представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Маскате, сферы культуры и СМИ, а также соотечественники, временно проживающие в Омане.