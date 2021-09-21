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    14:56, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Омане провели День казахской культуры и показали фильм о Жамбыле

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    МАСКАТ. КАЗИНФОРМ – В комплексе «Water Front» Маската прошел День казахской культуры. В рамках культурного мероприятия был накрыт национальный дастархан, исполнялись песни и кюи Великой степи, а также были представлены различные сцены казахских традиций и обычаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    На мероприятии были отмечены достижения страны и основные социально-экономические реформы, определённые Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана.

    Кроме того, в рамках культурного вечера был показан художественный фильм о творчестве и биографии Жамбыла Жабаева, посвящённый 175-летию великого поэта. Особое внимание было уделено личности великого поэта, творчество которого связано с жизнью простого народа, а поэзия которого поражает глубоким смыслом и смелостью.

    В рамках мероприятия под аккомпанемент домбры были исполнены национальные кюи и казахские песни, продемонстрирована казахская национальная кухня и игры, а также древний обычай «тұсау кесу».

    В праздновании Дня казахской культуры приняли участие представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Маскате, сферы культуры и СМИ, а также соотечественники, временно проживающие в Омане.


    Теги:
    Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана Интеграция и партнерство
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