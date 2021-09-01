В Омане открылась фотовыставка «Казахстан, признанный международным сообществом»
На ней представлены фото- и видеоматериалы о Казахстане, научно-технических достижениях страны, а также истории испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.
Первыми гостями выставки стали представители местных СМИ и дипломатического корпуса, аккредитованного в Маскате.
На открытии мероприятия Посол Казахстана Нажмедин Мухаметалиулы рассказал об основных достижениях, политических и экономических реформах Казахстана за годы независимости. Дипломат отдельно отметил, что одной из целей мероприятия является информировать местное общество о последствиях ядерных испытаний и важности принятого Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым решения о закрытии полигона.
Гости мероприятия подчеркнули историческую важность закрытия Семипалатинского ядерного полигона и отметили, что данный шаг Казахстана заслуживает широкого признания международного сообщества.