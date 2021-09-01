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    14:00, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Омане открылась фотовыставка «Казахстан, признанный международным сообществом»

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    МАСКАТ. КАЗИНФОРМ – В рамках мероприятий, посвящённых 30-летию Независимости Республики Казахстан и 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона, в столице Омана открылась фотовыставка на тему «Казахстан, признанный международным сообществом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    На ней представлены фото- и видеоматериалы о Казахстане, научно-технических достижениях страны, а также истории испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.

    Первыми гостями выставки стали представители местных СМИ и дипломатического корпуса, аккредитованного в Маскате.

    На открытии мероприятия Посол Казахстана Нажмедин Мухаметалиулы рассказал об основных достижениях, политических и экономических реформах Казахстана за годы независимости. Дипломат отдельно отметил, что одной из целей мероприятия является информировать местное общество о последствиях ядерных испытаний и важности принятого Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым решения о закрытии полигона.

    Гости мероприятия подчеркнули историческую важность закрытия Семипалатинского ядерного полигона и отметили, что данный шаг Казахстана заслуживает широкого признания международного сообщества.


    Теги:
    30 лет Независимости Международная деятельность МИД РК История Казахстана 30-летие закрытия Семипалатинского полигона Интеграция и партнерство
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