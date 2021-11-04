В октябре от COVID-19 в мире умер каждый 60-й заразившийся

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире снижается второй месяц подряд: в октябре на планете выявили 12,9 млн случаев заражения - почти на 3 млн меньше, чем в сентябре, следует из подсчетов ТАСС, передает МИА «Казинформ».

Показатели смертности также идут вниз - за минувший месяц от ковида умерли около 214 тысяч человек, сразу на 20% меньше, чем за предыдущий. Таким образом, в октябре из-за коронавируса умер каждый 60-й заразившийся, тогда как в конце лета этот показатель превышал 75.

В октябре прошлого года заболеваемость находилась примерно на том же уровне, что сейчас, - новую инфекцию диагностировали примерно у 11,7 млн человек, - но смертность была почти на треть ниже.

ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за прошедший месяц.

Больше всего заболевших

Эпицентром пандемии остаются США - в октябре там выявили около 2,4 млн новых случаев. Однако это в полтора раза меньше сентябрьского показателя, и темпы распространения инфекции продолжают снижаться: если в начале месяца в стране выявляли около 120 тыс. инфицированных в сутки, то к концу - примерно 65 тыс.

На втором месте все еще Великобритания, где ковид нашли примерно у 1,2 млн человек. В отличие от США, в Соединенном Королевстве заболеваемость с начала осени возросла сразу на четверть. Этот показатель, несмотря на высокий уровень вакцинации - в стране привились свыше 70% населения, не снижается с июня.

В России заболеваемость ковидом достигла пика - впервые за пандемию за месяц там зарегистрировали свыше 1 млн заражений. Это почти на 70% больше показателя сентября и на 127% больше, чем в октябре прошлого года.

Однако стремительнее всего темпы распространения инфекции растут на Украине - в октябре в стране выявили около 500 тыс. заразившихся, что почти в 3,5 раза превысило показатель предыдущего месяца. Близко оказалась Румыния, где заболеваемость возросла почти втрое.

Больше всего смертей

Больше всего летальных исходов из-за ковида в октябре зарегистрировали в США - свыше 42 тысяч. Однако по сравнению с началом месяца смертность снизилась вдвое - с 2 тысяч до 0,9 тысячи случаев в сутки.

Сейчас на первое место в мире по этому показателю вышла Россия, где в последнюю неделю от новой инфекции умирали около 1,2 тысячи человек в день. В октябре в стране зафиксировали более 31 тысячу летальных исходов - примерно на 30% больше, чем в сентябре, и в 4,3 раза больше, чем год назад.

На пике находится смертность и в Украине - за месяц она выросла почти в четыре раза. В этой стране за октябрь умерли 11 тысяч заболевших.

При этом в Великобритании, несмотря на высокую заболеваемость, от ковида в прошлом месяце умерли всего 0,3% заразившихся.

О стабилизации

В странах Азии и на Ближнем Востоке ситуация с коронавирусом по сравнению с началом осени несколько стабилизировалась. Так, в Турции, где заболеваемость резко пошла вверх в июле, в последние два месяца выявляют примерно по 30 тысяч заразившихся в сутки, а к концу октября темпы распространения инфекции снизились на 20%. Смертность с начала осени находится на отметке около 200 летальных исходов в день.

На Филиппинах и в Малайзии, которые были главными очагами эпидемии в Юго-Восточной Азии, заболеваемость упала почти в три и в два раза соответственно. В каждой из этих стран за месяц выявили около 200 тыс. случаев заражения. Однако если на Филиппинах смертность осталась на уровне сентября, то в Малайзии число смертей оказалось вдвое меньше, а по сравнению с началом осени - вчетверо.