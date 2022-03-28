В окрестностях столицы ведется работа по защите зеленого пояса от грызунов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан совместно с ТОО «Астана орманы» с февраля по настоящее время проводит работы по обработке деревьев (яблони, боярышник) отпугивающими веществами от грызунов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Работой по обработке веществами для отпугивания грызунов охвачено 50 000 зеленых насаждений в районе кварталов Павлодарской трассы, Талдыкольского накопителя и юго-западного направления зеленого пояса Нур-Султана.

Зайцы зимой являются основными вредителями яблонь и других плодовых пород деревьев зеленого пояса, они объедают кору стволов и скелетные ветви, особенно у молодых деревьев. Защита плодовых деревьев от грызунов – одна из первостепенных задач на зеленом поясе. Если своевременно не принимать меры, то грызуны могут стать причиной преждевременной гибели дерева. В целях защиты деревьев с наступлением зимнего периода ТОО «Астана орманы» обрабатывают лесонасаждения отпугивающими грызунов препаратами (креолин). Еще одним видом работ является формирование крон деревьев под естественный вид, который будет выполнен на 155 129 деревьях в восточной части столицы.

Эта работа производится с целью придания кроне заданной формы и достижения равномерного расположения скелетных ветвей, что обеспечивает доступ световой энергии ко всем частям кроны и увеличению долголетия (омолаживания) деревьев и кустарников. При этом удаляются сухие, криворастущие, больные, сплетенные (трущиеся), а также пострадавшие после снеголомов и морозобойные ветви. Обрезка в конце зимы стимулирует рост растений весной и способствует стремительному росту побегов.



