В окрестностях столицы ведется работа по защите зеленого пояса от грызунов
Работой по обработке веществами для отпугивания грызунов охвачено 50 000 зеленых насаждений в районе кварталов Павлодарской трассы, Талдыкольского накопителя и юго-западного направления зеленого пояса Нур-Султана.
Зайцы зимой являются основными вредителями яблонь и других плодовых пород деревьев зеленого пояса, они объедают кору стволов и скелетные ветви, особенно у молодых деревьев. Защита плодовых деревьев от грызунов – одна из первостепенных задач на зеленом поясе. Если своевременно не принимать меры, то грызуны могут стать причиной преждевременной гибели дерева. В целях защиты деревьев с наступлением зимнего периода ТОО «Астана орманы» обрабатывают лесонасаждения отпугивающими грызунов препаратами (креолин). Еще одним видом работ является формирование крон деревьев под естественный вид, который будет выполнен на 155 129 деревьях в восточной части столицы.
Эта работа производится с целью придания кроне заданной формы и достижения равномерного расположения скелетных ветвей, что обеспечивает доступ световой энергии ко всем частям кроны и увеличению долголетия (омолаживания) деревьев и кустарников. При этом удаляются сухие, криворастущие, больные, сплетенные (трущиеся), а также пострадавшие после снеголомов и морозобойные ветви. Обрезка в конце зимы стимулирует рост растений весной и способствует стремительному росту побегов.