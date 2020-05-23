В офисе «Альфа-банка» в Москве мужчина захватил заложников и угрожал взорвать здание

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Злоумышленник захватил не менее пяти заложников в офисе «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве и угрожал взорвать учреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Неизвестный захватил пятерых заложников в здании «Альфа-банка» на Земляном Валу и угрожает взорвать это учреждение. В помещении банка - не менее пяти заложников», - сообщил собеседник агентства.

«В его руках желтый пакет, по его словам - со взрывным устройством внутри», - заключил источник. Сотрудники правоохранительных органов вели переговоры со злоумышленником.

По данным источника, на месте работали представители всех оперативных служб. На место выехал Спецотряд быстрого реагирования Росгвардии.

Как позже уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, спецназ провел штурм здания. Никто не пострадал.

«Только что спецназ провел штурм здания Альфа-банка и задержал захватчика, угрожавшего взрывом банка. По предварительным данным, у него был муляж взрывного устройства», - сообщил собеседник агентства.

Информацию о том, что злоумышленник задержан, позднее подтвердил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

По данным источника, задержанный находится в неадекватном состоянии, его направят на экспертизу. Также отмечается, что пострадавших при штурме нет.

«В банке вместе с захватчиком был один заложник. Никто не пострадал. Подозреваемый сопротивления не оказывал, он вел себя спокойно и продолжал вести прямой эфир на своей странице социальной сети», - сказал источник.

Информацию об отсутствии пострадавших ТАСС также подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«В результате проведенной операции пострадавших среди сотрудников банка, посетителей и сотрудников правоохранительных органов нет», - сказали в главке.