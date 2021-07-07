В одной из стран Евросоюза дельта-штамм обнаружен в 90% случаев COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Согласно отчету, опубликованному во вторник, на штамм «Дельта» в настоящее время приходится почти 90% новых случаев коронавируса, выявляемых в Португалии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным Национального института общественного здравоохранения Португалии, частота варианта, впервые выявленного в Индии, достигла 89,1% за предыдущую неделю. Ранее эти показатели составляли порядка 45,8%.

При этом число новых заболеваний коронавирусом в Португалии растет и превышает 2 000 случаев в сутки.

Министр здравоохранения Португалии Марта Темидо в интервью местному телевидению предупредила, что если ситуация не претерпит изменений, указанная цифра может удвоиться к середине июля.

С целью предотвратить очередную волну пандемии, португальское правительство решило ввести комендантский час в ночное время в 45 наиболее пострадавших муниципалитетах, включая столицу Лиссабон и второй по величине город страны Порту.

Тем не менее, министр заявила, что правительству будет сложно восстановить новые ограничения без объявления нового чрезвычайного положения, для чего потребуется поддержка президента республики Марселу Ребелу ди Соза.

В интервью бельгийским СМИ, специалист из Бельгии по инфекционным заболеваниям Эрика Влиге предупредила, что рост числа инфекций варианта «Дельта» в Португалии означает, что ситуацию следует рассматривать также, как пандемию в Индии, Бразилии и Южной Африки.

«Существует список стран, где опасные варианты коронавируса, такие как «Дельта», циркулируют в больших количествах и где эпидемия набирает обороты. В него включены Индия, Южная Африка и Бразилия, а также другие страны за пределами Европы. Но Португалия также ставит галочки в тех же графах», - утверждает бельгийский специалист.

На фоне данных прогнозов, Португалия пытается ускорить темпы национальной кампании вакцинации, достигнув в понедельник нового рекорда - около 141 тысяч доз, введенных в один день.

Учитывая, что треть населения Португалии уже полностью вакцинирована, европейская страна с населением 10 млн человек заняла первые позиции в мире по темпам вакцинации. Ежедневно получают дозы вакцин от коронавируса около 1,49% местных жителей.