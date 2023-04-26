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В одной из гостиниц Алматинской области обнаружен труп девушки

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Апреля 2023, 11:55
В одной из гостиниц Алматинской области обнаружен труп девушки Фото: t.me/POLICE_of_KZ

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В номере одной из гостиниц, расположенной на территории Карасайского района Алматинской области, обнаружен труп 26-летней девушки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Сообщение в ДП Алматинской области поступило 20 апреля в 14:25.

Уголовное правонарушение зарегистрировано в ЕРДР УП Карасайского района по ч. 1 ст. 99 УК РК «Убийство».

Проведенными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями по подозрению в совершении особо тяжкого преступления по «горячим следам» задержан 34-летний гражданин. Подозреваемый под стражей.

Другие подробности, в соответствии со ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежат.


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