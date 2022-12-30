В одновременном повышении цен на товар уличили ТОО Агрофирма «Родина» и КТ «Зенченко и К»

30 Декабря 2022, 18:18

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антимонопольным департаментом Астаны установлены факты согласованных действий субъектов рынка при реализации молочных продуктов, передает МИА «Казинформ».

«РГУ «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Астане» на основании письма ГУ «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны» проведен анализ оптовой реализации молочных продуктов: молоко, кефир, творог, масло сливочное несоленое в границах города Астаны. Согласно изученным материалам, у субъектов рынка ТОО Агрофирма «Родина» и КТ «Зенченко и К» установлено одновременное повышение цен при реализации молочной продукции в марте 2020 года и в апреле 2022 года. Таким образом, департаментом были усмотрены признаки антиконкурентных согласованных действий в отношении ТОО Агрофирма «Родина» и «Зенченко и К» (молоко, кефир и творог) в части установления и (или) поддержания цен предусмотренные ст. 170 Предпринимательского Кодекса», - сообщили в антимонопольном департаменте столицы.

По информации ведомства, у указанных субъектов рынка были установлены идентичные цены на социально значимые продовольственные товары, в том числе на все молочные продукты.

«Данные материалы были направлены в территориальные департаменты Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан для вынесения уведомлений по молоку, кефиру и творогу (по месту регистрации субъектов) в Северо-Казахстанскую и Акмолинскую области. Территориальными департаментами в адрес субъектов вынесены уведомления со сроком исполнения - 30 дней (14-15 января 2023 года). Антимонопольный орган выносит решение о проведении расследования, если субъектом рынка не прекращены действия (бездействие), указанные в уведомлении, в сроки, установленные пунктом 2-1 настоящей статьи. Кроме того, в рамках анализа у более 10 оптовых реализаторов рынка установлены факты превышения предельной надбавки 15% на СЗПТ. Материалы для принятия мер соответствующего реагирования направлены в акимат г. Астана»,- говорится в сообщении ведомства.