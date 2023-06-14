В одном селе СКО питьевую воду продают по разным ценам - Антикор

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании межведомственной комиссии по вопросам противодействию коррупции в акимате Северо-Казахстанской области глава Антикоррупционной службы Сергей Перов указал на факты, когда в одном и том же населенном пункте воду сельчанам реализуют по разным ценам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, в 2022 году для субъектов естественных монополий из местного бюджета выделили 3,5 млрд тенге субсидий, из которых 3,2 млрд - для филиала «Есиль Су». Реализацией питьевой воды из водопроводов занимаются 22 субъекта естественных монополий и более 180 дилеров.

«Наиболее проблемным вопросом является тот факт, что по всем сельским населенным пунктам тариф на питьевую воду серьезно разнится и составляет от 40 до 500 тенге за один кубический метр. К примеру, у ТОО «Буденное-СК» в районе им. Г. Мусрепова - 40 тенге, а у ЧЛ Андреева Л.В. в Мамлютском районе - 500 тенге. Имеются факты реализации питьевой воды в одном населенном пункте по разной цене. В селе Тимирязево реализацией занимаются ТОО «Алпаш» и ТОО «Тимирязевский элеватор» по цене 125 и 200 тенге, соответственно», - проинформировал Сергей Перов.

Для решения проблемы Антикоррупционная служба предложила прямое субсидирование субъектов естественных монополий и повышение социальной ответственности сельхозпроизводителей, занимающихся реализацией питьевой воды.