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    13:35, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    В одном из уездов Китая идет массовая кампания тестирования чиновников на наркотики

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 12 тысяч госслужащих, работающих в уезде Юншунь провинции Хунань в Центральном Китае проверяют на наличие наркотических веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание The Рaper.

    Тестирование на наркотики среди чиновников этого уезда стартовало в марте и будет завершено к концу апреля. Для проведения анализа на наличие наркотических веществ осуществляется забор волос, образцы которых помещаются в отдельный конверт.

    Следует отметить, что уже в рамках проходящей местной антинаркотической кампании в пробах волос шестерых госслужащих обнаружены следы наркотических веществ.

    По сообщению китайских СМИ, указанные чиновники были уволены со службы.


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