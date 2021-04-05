В одном из уездов Китая идет массовая кампания тестирования чиновников на наркотики

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 12 тысяч госслужащих, работающих в уезде Юншунь провинции Хунань в Центральном Китае проверяют на наличие наркотических веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание The Рaper.

Тестирование на наркотики среди чиновников этого уезда стартовало в марте и будет завершено к концу апреля. Для проведения анализа на наличие наркотических веществ осуществляется забор волос, образцы которых помещаются в отдельный конверт.

Следует отметить, что уже в рамках проходящей местной антинаркотической кампании в пробах волос шестерых госслужащих обнаружены следы наркотических веществ.

По сообщению китайских СМИ, указанные чиновники были уволены со службы.