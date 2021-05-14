В одном из столичных кафе собралось свыше 70 посетителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы продолжают выявлять нарушителей карантинного режима среди объектов предпринимательства. Ряд заведений сейчас работают по проекту Аshyq, что дает им некоторые преимущества. Несмотря на это, среди них есть те, кто все же допускает несоблюдение ограничительных мер. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города

За прошедший день, 12 мая в городе к адмответственности привлекли 4 заведения за нарушение карантина.

В районе Сарыарка кафе «Шашлыкофф», которое функционирует по программе Аshyq, не соблюдало санитарные нормы, в заведении на момент проверки находилось 75 человек.

В Есильском районе зафиксировано два факта. Так, бары «Crocus Bar» и «BarBQ» функционировали, но членам мониторинговой группы не удалось попасть в заведения.

«Шашлычная 077», расположенная в районе Алматы, не соблюдала установленный режим работы.

Все собранные материалы переданы в управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер в отношении нарушителей.

Напомним, Нур-Султан уже два месяца находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Эпидемиологическая обстановка в городе остается нестабильной.