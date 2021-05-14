В одном из столичных кафе собралось свыше 70 посетителей
За прошедший день, 12 мая в городе к адмответственности привлекли 4 заведения за нарушение карантина.
В районе Сарыарка кафе «Шашлыкофф», которое функционирует по программе Аshyq, не соблюдало санитарные нормы, в заведении на момент проверки находилось 75 человек.
В Есильском районе зафиксировано два факта. Так, бары «Crocus Bar» и «BarBQ» функционировали, но членам мониторинговой группы не удалось попасть в заведения.
«Шашлычная 077», расположенная в районе Алматы, не соблюдала установленный режим работы.
Все собранные материалы переданы в управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер в отношении нарушителей.
Напомним, Нур-Султан уже два месяца находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Эпидемиологическая обстановка в городе остается нестабильной.