В одном из сел Атырауской области открылся ФОК

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов принял участие в церемонии открытия здания физкультурно- оздоровительного комплекса в селе Тургузба Жылыойского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Площадь двухэтажного комплекса составляет 4000 квадратных метров. В физкультурно-оздоровительном комплексе расположены залы для занятий борьбой, боксом, футболом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом. Кроме того, предусмотрены наружные футбольные и баскетбольные площадки. ФОК оснащен современным спортивным оборудованием.

«Поздравляю всех с 30-летием Независимости страны и наступающим 1 декабря - Днем Первого Президента! Пусть в физкультурно-оздоровительном комплексе, который начинает работать в преддверии таких знаменательных праздников, вырастут новые чемпионы, а люди постарше укрепят своё здоровье. Сегодняшнее молодое поколение, растущее в духе независимости - наша надежда на завтрашний день. Мы продолжим создавать условия для того, чтобы одаренные дети могли заниматься профессиональным спортом», - сказал М. Досмухамбетов.